ضبط عصابة دولية تتاجر فى العملة وتغيير محتوى كروت الصراف الآلى للدولار

نجحت الشرطة فى ضبط تشكيل عصابى للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث قاموا بتجميع كروت الصراف الآلى لرعايا إحدى الدول العربية وصادرة من البنوك وسحب محتواها بالعملة الوطنية وتغييرها لعملة الدولار، وإعادة إرسالها للخارج مقابل عمولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير سبق اتهامه فى 3 قضايا " إتلاف، تحويل أموال، إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى" يعاونه شخصين آخرين يعملان بالشركة، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج المنافذ الشرعية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع كروت الصارف الآلى الخاصة بمواطنين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية المجاورة " وخاصة ببنوكها، وسحب محتواها من داخل البلاد بالجنيه المصرى وتغييرها لعملة الدولار الأمريكى، وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة من أصل المبلغ.. بالإضافة إلى فارق سعر العملة نظراً للقيود المصرفية على حد سحب العملات بالدولة المشار إليها .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، ويؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد وتهديد جهود الدولة فى رفع الإحتياطى للنقد الأجنبى بالبلاد وتهريبها للتلك الدولة العربية.. مُتخذين من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين الثمانية الذين يحملون جنسية الدولة العربية ، أثناء تعاملهم مع صاحب الشركة ، وبتفتيشهم ومقر الشركة تم ضبط "10,700" عشرة آلاف وسبعمائة دولار أمريكى - " 140,000" مائة وأربعون ألف جنيه مصرى- "87 " فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفين - 2 ماكينة صارف آلى لأحد البنوك لإستخدامها فى عمليات بيع البضائع بإستخدام بطاقات الإئتمان".

واعترف المتهمون الذين يحملون جنسية الدولة العربية بارتكاب الواقعة، وقرروا بأنهم سماسرة فى مجال تجميع بطاقات الفيزا كارت من رعايا دولتهم وتسليمها لـ"صاحب شركة الإستيراد والتصدير" لإجراء عمليات شراء وهمية وسحب قيمتها من الفيزا كارت واستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" وإرسالها لهم مقابل عمولة مناصفة معه.

بمواجهة صاحب الشركة أقر بما جاء بأقوالهم، وأضاف أنه يقوم باستبدال تلك المبالغ لعملة الدولار الأمريكى بأسعار أزيد من السعر الرسمى عقب تجميعها من السوق السوداء مُستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.

جاء ذلك إستمراراً لجهود الوزارة لمكافحة شتى صور جرائم الأموال العامة وضبط الخارجين على القانون ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .