ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى و هيروين فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 10 جرامات فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهرانمدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه بالقبض على المتهم "خالد.م.س" 31 عاما دبلوم زراعة مقيم دائرة المركز بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 10 جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.