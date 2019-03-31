ضبط تاجرى عملة بلغ حجم تعاملاتهما 5 ملايين دولار و27 مليون جنيه

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بينهما أجنبي تخصصا في الاتجار بالعملة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، ولاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مدير شركة للتخليص الجمركى" .. بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" بالاشتراك مع آخر يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، بالمخالفة لأحكام القانون، ويتخذان من مقر شركة التخليص الجمركى الكائنة بمحافظة القاهرة مكاناً لمُزاولة نشاطهما المُؤثم ويحتفظان بداخلها على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وضبطهما وبحوزتهما (12،203 ألف دولار أمريكى - 931 ألف جنيه مصرى - 50 يورو - 20 دينار ليبى - 20 ريال سعودى- ماكينة عد نقود- 2 هاتف محمول) وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المُؤثم .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بصحة الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما المُؤثم، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنقضى وحتى تاريخه بلغ نحو (27 مليون جنيه مصرى - 5 مليون دولار أمريكى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.