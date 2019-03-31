ضاحى خلفان عقب انسحاب تميم: قطر لن تكون إلا بصف إسرائيل والإرهاب الدولى

كتب محمد عبد العظيم

شن ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، هجوما على تميم بن حمد بعد مغادرته إلى الدوحة، وذلك بسبب مطالبة القادة العرب بمحاربة الإرهاب.

وقال ضاحى خلفان: "عندما مطالبة العرب في قمتهم بمحاربة الإرهاب واعادة الجولان.. والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس غادر تميم القمة عائدا إلى الدوحة حتى لا يحضر ما يقال من إجماع عربى عليه في هذا المؤتمر.. عادت حليمة إلى عادتها القديمة.. قبل غادر الرياض".





وأضاف ضاحى خلفان: "اتفقوا أيها العرب كما تشاؤون.. قطر لن تكون إلا بصف اسرائيل والارهاب الدولي وشريفة ام الارهاب".





وكانت مصادر دبلوماسية عربية أكدت إن تجاهل معظم الرؤساء والقادة العرب لأمير قطر، تميم بن حمد، أرغمته على الانسحاب من اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى تونس قبل إلقاء كلمته.