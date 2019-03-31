صور.. محافظ البحر الأحمر يشهد حفل عيد الأم ويقدم رحلات عمرة للأمهات المثاليات

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم، احتفالية عيد الأم ، والتي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بقصر ثقافة الغردقة، لتكريم الأمهات المثاليات.

وخلال كلمته، أكد المحافظ،أن المجتمع يحمل رسالة تقدير وإجلال واحترام لجميع السيدات، مشيرا اننا لا نمتلك ما يوفي للأم حقها، حيث أن الأم المصرية نهر حنان متدفق تسعي لكي تشمل الجميع بعطائها وحنانها بالرغم ما تواجهه من صعوبات .

وخلال الحفل الذي شمل فقرات فنية، لفرقة البالية للأطفال، قدم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، رحلات عمرة للأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة.

حضر الحفل، اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام ، واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة ، والعديد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة .