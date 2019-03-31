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الأحد، 31 مارس 2019 02:35 م
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صور.. ماكرون يشارك فى تكريم مقاتلى المقاومة الفرنسية بالحرب العالمية

الأحد، 31 مارس 2019 02:14 م
صور.. ماكرون يشارك فى تكريم مقاتلى المقاومة الفرنسية بالحرب العالمية ماكرون وساركوزى
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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حضر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حفل تكريم لمقاتلى المقاومة الفرنسية، الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بمشاركة عددا من المسئولين.

وكان الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى هو أحد أبرز الحضور فى حفل التكريم.

أطفال يضعون باقات الورود أمام النصب التذكارى
أطفال يضعون باقات الورود أمام النصب التذكارى
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسى بعد نهاية كلمته
الرئيس الفرنسى بعد نهاية كلمته
الرئيس الفرنسى يستعرض حرس الشرف
الرئيس الفرنسى يستعرض حرس الشرف
الرئيس ماكرون عقب وصوله إلى النصب التذكارى لمقاتلى المقاومة
الرئيس ماكرون عقب وصوله إلى النصب التذكارى لمقاتلى المقاومة
جانب من المشهد
جانب من المشهد
ساركوزى وماكرون
ساركوزى وماكرون
ماكرون أثناء استعراض حرس الشرف
ماكرون أثناء استعراض حرس الشرف
ماكرون وحوار باسم مع ساركوزى
ماكرون وحوار باسم مع ساركوزى
ماكرون وساركوزى فى حوارات مع عدد من الحضور
ماكرون وساركوزى فى حوارات مع عدد من الحضور
ماكرون وساركوزى يتصدران الحضور
ماكرون وساركوزى يتصدران الحضور
ماكرون وساركوزى يتوسطان الحضور
ماكرون وساركوزى يتوسطان الحضور
ماكرون وساركوزى يصافحان الحضور
ماكرون وساركوزى يصافحان الحضور
ماكرون وساركوزى
ماكرون وساركوزى
ماكرون يتحدث إلى ساركوزى
ماكرون يتحدث إلى ساركوزى
ماكرون يلقى كلمة أمام الحضور
ماكرون يلقى كلمة أمام الحضور
ماكرون يلقى كلمته أمام النصب التذكارى
ماكرون يلقى كلمته أمام النصب التذكارى

 

 


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