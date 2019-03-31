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صور.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى تونس للمشاركة فى القمة العربية

الأحد، 31 مارس 2019 02:01 م
صور.. لحظة وصول الرئيس السيسى إلى تونس للمشاركة فى القمة العربية الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى
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ينشر اليوم السابع صور وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تونس للمشاركة في القمة العربية.

 

انطلقت فعاليات القمة العربية الثلاثين فى العاصمة التونسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى قصر المؤتمرات الذى يحتضن أعمال القمة العربية الثلاثون بالجمهورية التونسية، وتترأس تونس القمة الحالية خلفا للمملكة العربية السعودية.

 

ويرأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى أعمال القمة، وسط حضور كبير على مستوى الرؤساء والقادة العرب.

 
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (1)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (2)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (3)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (4)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى 

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (5)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى 

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (6)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (7)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى 

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (8)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (9)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (10)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى 

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (11)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى
 
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (12)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (13)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (14)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى 

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (15)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى 

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (16)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى 

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (17)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى 

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (18)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى 

 

القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى (19)
القمة العربية فى تونس بحضور الرئيس السيسى 
 
 
صورة جماعية٢_1
 

 


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