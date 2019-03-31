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الأحد، 31 مارس 2019 07:04 م
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صور.. انقطاع الكهرباء فى فنزويلا عرض مستمر والأزمة السياسية تتفاقم

الأحد، 31 مارس 2019 06:49 م
صور.. انقطاع الكهرباء فى فنزويلا عرض مستمر والأزمة السياسية تتفاقم محاولات تشغيل مولد كهرباء فى أحد متاجر فنزويلا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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شهدت فنزويلا تكرار انقطاع التيار الكهربائى، مما أصاب معظم أنحاء البلاد بالشلل هذا الشهر، وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فى البلد العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وأبرزت وكالة "رويترز"، صورا لمحاولات التغلب على انقطاع الكهرباء ومحاولة التعايش والتأقلم على الوضع مع تكرار انقطاع التيار الكهربى، فيما يعانى الناس للحصول على الغذاء والمياه.

ويجرى استعادة الكهرباء ببطء فى أعقاب انقطاع التيار يوم الإثنين مما حرم معظم ولايات فنزويلا الأربع والعشرين من الكهرباء. وجاء هذا الانقطاع بعد انقطاع آخر أوسع نطاقا فى أنحاء البلاد فى السابع من مارس استمر نحو أسبوع.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو إن ما حدث ناجم عن "هجمات إرهابية" استهدفت سد جورى والمحطة الكهرومائية التى تمد معظم أنحاء البلاد بالكهرباء.

انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا (1)
انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا 

 

انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا (2)
انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا 

 

انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا (3)
انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا

 

انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا (4)
انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا 

 

انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا (5)
انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا 

 

انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا (6)
انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا

 

انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا (7)
انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا 

 

انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا (8)
انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا

 

انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا (9)
انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا 

 

انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا (10)
انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا 

 

انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا (11)
انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا 

 

انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا (12)
انقطاع التيار الكهربى فى فنزويلا 

 

 


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