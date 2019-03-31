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صور ..إقبال متزايد لسحب كراسات شروط أراضى مشروع الإسكان الاجتماعى بالعاشر

الأحد، 31 مارس 2019 07:46 م
صور ..إقبال متزايد لسحب كراسات شروط أراضى مشروع الإسكان الاجتماعى بالعاشر زحام المواطنين امام بنك الاسكان والتعمير لسحب كراسات أراضى الاسكان الاجتماعى
كتبت - منال العيسوى
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توجه العشرات من سكان العاشر من رمضان صباح اليوم الأحد، لمقرات سحب كراسات الشروط الخاصة بطرح 425 قطعة قطع أراضٍ سكنية، بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بنظام القرعة فى العاشر من رمضان، ضمن ثمانى مدن عمرانية جديدة، التى طرحتها وزارة الإسكان مُمَثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، ضمن خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضي، ومحاربة المتاجرة بالأراضى من خلال وفرة الأراضى المطروحة.

كما يبدأ الحجز بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، من يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل، وحتى يوم الخميس الموافق 18 إبريل، من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً، بمقدم قدره 25 ألف جنيه، أما عن طريقة السداد، فيتم استكمال سداد الدفعة المقدمة، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها، وسيتم تسليم الأرض تباعاً طبقاً للمواعيد المحددة بإخطار التخصيص.

وتتوزع الأراضى المطروحة كالتالى (425 قطعة بمدينة العاشر من رمضان – 200 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة – 500 قطعة بمدينة السادات – 200 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة – 150 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة – 250 قطعة بمدينة أسوان الجديدة – 93 قطعة بمدينة أخميم الجديدة – 290 قطعة بمدينة قنا الجديدة). 

 

 

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المواطنين أمام بنك الإسكان التعمير بالعاشر 

 

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زحام المواطنين امام بنك الاسكان والتعمير لسحب كراسات شروط اراضى الاسكان

 

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زحام المواطنين امام بنك الاسكان والتعمير لسحب كراسات شروط اراضى الاسكان
 

 

 

 


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