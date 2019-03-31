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صحيفة: الاتحاد الأوروبي ربما يؤجل بريكست لمنح لندن وقتا لإجراء استفتاء ثان

الأحد، 31 مارس 2019 03:45 م
صحيفة: الاتحاد الأوروبي ربما يؤجل بريكست لمنح لندن وقتا لإجراء استفتاء ثان تيريزا ماى - رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت أون صنداى" البريطانية إن قادة الاتحاد الأوروبى مستعدون للسماح لبريطانيا بتأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى لإتاحة الوقت للاستفتاء الثاني. 
 
 
بعد أن رفض البرلمان صفقة تيريزا ماي للمرة الثالثة، دعا التكتل إلى عقد قمة فى 10 أبريل - قبل يومين من استعداد المملكة المتحدة للمغادرة دون صفقة.
 
 
ويقول كبار المسئولين فى بروكسل المطلعين على مناقشات الزعماء إنه باستثناء خطة موثوقة للحصول على الأغلبية لاتفاقية الانسحاب ، فإن المملكة المتحدة ستُمنح مزيدًا من الوقت فقط إذا كان هناك خيارًا واضحًا آخر مثل الانتخابات العامة أو الاستفتاء.
 
 
كما أفادت "الإندبندنت" بأن ماي تنظر في إجراء انتخابات عامة كسبيل للخروج من "فوضى" بريكست ، بعد أن رفض النواب البريطانيون جميع الخيارات المطروحة بما فيها خيار الخروج دون اتفاق ، فيما أوضح مسئولون رفيعو المستوى في بروكسل أن تمديد الخروج سيكون مبررا إذا كان الهدف منه منح مزيد من الوقت لإجراء استفتاء ثان.
 
 
وأضاف المسئولون الأوروبيون - وهم على دراية بنهج تفكير قادة الاتحاد الأوروبي - أنه لن يتم منح بريطانيا المزيد من الوقت إلا في حال وجود خيار واضح آخر مثل خيار إجراء انتخابات عامة أو استفتاء ثان بشأن بريكست.
 
 
وكانت بروكسل قد حذرت بالفعل من أن امتدادا آخر لبريكست، يستمر على الأقل حتى نهاية العام الجاري من شأنه أن يعني مشاركة بريطانيا في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في نهاية شهر مايو القادم.
 
 

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