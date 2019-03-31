"صحة الأقصر" تعلن حل أزمة تعطل وحدة ضخ الغسيل الكلوى بالمستشفى العام

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه استجابة من مديرية الشئون الصحية بالأقصر لما حدث من تعطل مفاجئ لوحدة ضخ المياه بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الأقصر العام، تم شراء وتركيب الوحدة فى زمن قياسى لتعتبر بمثابة وحدة احتياطية لتعمل كبديل فى حالة حدوث أى مشكلة للوحدة الأخرى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة - فى بيان صحفى - أن ذلك يأتى بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتوفير أقصى سبل الراحة والأمان لمرضى الغسيل الكلوى.