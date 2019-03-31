شروط الحصول على قطع أراض بمشروع الإسكان الاجتماعى بأسيوط الجديدة × 10 نقاط

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أراض سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمساحة 287 مترا بمدينة أسيوط الجديدة، ويقدم "اليوم السابع" الشروط التى لابد أن تنطبق على المستفيد وأسلوب التخصيص ونظام السداد وتوقيتات البناء.

1 – أن يكون شخصا طبيعيا " مواطن مصرى الجنسية " وليس شركة أو مؤسسة

2- ألا يقل سن المتقدم عن واحد وعشرين عاما فى تاريخ بدء الحجز

3- ألا يحق للأسرة "الزوج – الزوجة – الأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة

4- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد من أفراد أسرته بأى من المدن الجديدة سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير

5- الا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعى له أو لأحد افراد اسرته سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير

6- أن يكون المتقدم من المواليد أو العاملين أو القاطنين بمحافظة أسيوط

7- يجوز لشخص أو أكثر بحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة أرض واحدة طبقا للشروط الواردة بالكراسة

8- سيتم إجراء قرعة يدوية علنية وسيتم الإعلان عنها لاحقا بحضور مسئولى جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية وبنك التعمير والإسكان ومن يرغب من المتقدمين الحضور ويتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة مضافا إليها الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان

9- يسدد مقدم الحجز 25 ألف جنيه ويتم السداد بنظام التحويل البنكى أو بشيك معتمد ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة 25%، و1% مصاريف إدارية، بالإضافة إلى 5, 0 % مجلس أمناء من إجمالى ثمن الأرض وقدره 75 % من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية على أن يستحق سداد، القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية ويحرر شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.

10- وفقا للمحدد بكراسة الشروط تتوافر نماذج معمارية محددة بجهاز المدينة للالتزام بها وكراسات الشروط متاحة بجهاز مدينة أسيوط الجديدة نظير مبلغ 500 جنيه، اعتبارا من يوم الأحد 31 مارس 2019 ويبدأ الحجز بجميع فروع بنك التعمير والإسكان اعتبارا من يوم الأربعاء 3 – 4 – 2019 وحتى الخميس 18- 4- 2019 من الساعة الثالثة عصرا وحتى 5 مساء.