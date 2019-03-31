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سقوط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالقاهرة والمنوفية

الأحد، 31 مارس 2019 12:00 م
سقوط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالقاهرة والمنوفية سيارات مسروقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقت أجهزة الأمن، القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بمحافظتى "القاهرة والمنوفية" وإعادة المسروقات، وحرر محضر  بالواقعة. 
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ، قيام 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مُقيمين (بمحافظة القاهرة) ، ولأحدهم محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات.
 
عقب  تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديريتى أمن القاهرة والقليوبية، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - (2) سلاح أبيض" مطواة").
 
بمواجهتهم أقروا بإرتكاب 10 وقائع سرقة سيارات بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ومركزى  شرطة بركة السبع وقويسنا، وبإرشادهم تم ضبط السيارات المبلغ بسرقتها وبعرضها على مالكيها تعرفوا عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
 

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