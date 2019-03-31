سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تسفير الشباب بمستندات مزورة بعدة محافظات

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط اثنين من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تسفير الشباب للعمل خارج البلاد بموجب مستندات مزورة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظتى (الغربية - بنى سويف) ضد ثلاثة أشخاص (محددين) مقيمون بمحافظات (الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية) أحدهم مندوب سفريات، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول الأجنبية، بموجب عقود عمل وهمية ودعوات زيارة تجارية "مزورة".

وأكدت التحريات قيام المشكو فى حقهم بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى تهريب الشباب من أصحاب المهن والحرف المختلفة راغبى السفر للعمل بالخارج، إلى العديد من الدول الأجنبية، وقاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم حيث تولى الأول – المقيم حالياً بالدولة الأجنبية- اصطناع دعوات بأسماء المجنى عليهم وآخرين بزعم كونهم "رجال أعمال" لحضور مؤتمرات ومعارض دولية بتلك الدولة ، وإرسال تلك الدعوات للمتحرى عنه الثانى، والذى يتمثل دوره فى استقطاب المجنى عليهم من راغبى السفر للعمل بالخارج، والحصول على مبالغ مالية منهم تراوحت مابين 60 : 70 ألف جنيه للفرد الواحد تحت ذلك الزعم، بينما تولى الثالث إنهاء إجراءات سفرهم والحصول على تأشيرات الدخول لتلك الدولة مستخدما فى ذلك "دعوات الزيارة التجارية المزورة" المرسلة من المتحرى عنه الأول.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى والثالث، وعثر بحوزتهما على (10) جوازات سفر بأسماء المجنى عليهم وآخرين مدون بها حصولهم على تأشيرة دخول زيارة تجارية لمده شهر منسوب صدورها للدولة الأجنبية، و(6) دعوات زيارة منسوبة للعديد من المؤسسات والشركات بتلك الدولة تفيد دعوة أشخاص محددين لزيارة تجارية فى مجال التجارة والاستيراد والتصدير "مزورة بالكامل"، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.