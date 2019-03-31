سفير اليمن بالقاهرة: مصر استقبلت آلاف النازحين..ونشكر السيسى لوقوفه مع الشعب اليمنى

أسيوط ـ محمود عجمى

قال الدكتور محمد مارم سفير اليمن بالقاهرة، إن مصر استقبلت آلاف النازحين اليمنيين، من جراء الحرب التي تخوضها الدولة ضد الخارجين من الحوثيين، إذ نتوجه بالشكر والتحية لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، علي دعمه ووقوفه مع دولة اليمن، في الظروف التي تشهدها؛ فمصر أعلنت وقوفها مع الشعب اليمني وانضمامها لدول التحالف العربي، وكذلك كان لها صوت قوي في الأمم المتحدة والجامعة العربية، ضد الخارجين عن الشرعية.

وأضاف السفير اليمني بالقاهرة، خلال مشاركته في أسبوع الشعوب بجامعة أسيوط، أن دولة مصر أخرجت العديد من الوزراء والرؤساء والقيادات اليمنية الذين تلقوا العلم من داخل الجامعات المصرية، فنحن ندعوا الطلاب اليمنيين إلي أن ينهلوا العلم وأن يكونوا منارة لإخوانهم في اليمن عقب عودتهم إلي البلاد.

وانطلقت اليوم الأحد، وقائع أسبوع الشعوب بجامعة أسيوط والمنعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وبحضور اللواء جمال الدين محافظ أسيوط والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام إتحاد الجامعات العربية، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق، محمد على سفير دولة اليمن، اللواء أركان حرب أيمن نعيم رئيس أركان حرب المنطقة الجنوبية العسكرية، رشا كمال مستشار وزير التعليم العالي لشئون الأنشطة الطلابية وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على الملتقى، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس جامعة أسيوط، أن الملتقى شهد حضور حاشد من ممثلي أكثر من 12 جامعة مصرية وطلاب وافدين من نحو 30 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب الطلاب المصريين من جامعة أسيوط، والجامعات المصرية المشاركة .