زوجة تطلب الخلع بعد رفض زوجها قضاء العطلة الأسبوعية بمنزل أسرتها

كتبت أسماء شلبى

وقف الزوج "مصطفى.م.ك" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، يدفع اتهامات زوجته الباطلة فى دعوى الخلع المقامة ضده، ليؤكد "زوجتى فقدت رشدها ولم تكتفى بإقامة دعوى قضائية، بل تعدت على بالضرب وقامت بالذهاب لقسم الشرطة لتحرر ضدى محضر كيدى وذلك لعقابى على رفضى الذهاب بالعطلة الأسبوعية لمنزل والداتها وتفضيلى قضاء اليوم بالمنزل.

وأضاف الزوج "زوجتى مدلعة تقضى يومها مع أصدقائها وبمنزل أهلها وتعتمد على طهى والدتها الطعام لأعيش خلال سنة و8 شهور عذاب وجحيم رأيت العجب ولم أتصور أن الزواج منها سيكون تجربة بشعة لتلك الدرجة وذلك عدم مسئوليتها وعدم احترامها لى وأهلى الذين يقيمون معانا بنفس المنزل".

وتابع الزوج "علاقتها بى لتستولى على راتبى لتبديده على الخروجات والفسح برفقة أصدقائها بالعمل وقضاء طوال اليوم فى الحديث هاتفيا ورفضت الحمل وأخذت وسيلة دون علمى وتأكيدها أننى أعانى من مشكلة طبية وذلك حتى لا يتدهور شكل جسدها ".

وأضاف "مللت من الحياة برفقتها فصارحت أهلى برغبتى بالطلاق وهنا ثارت واتهمتنى بالتسبب بفضحها فحاولت أصبر والتحمل ولكنها كانت تزيد فى جنونها ولاحقتنى بالدعاوى القضائية وعنفتنى وأهلها وتعدوا على بالضرب المبرح وحرروا بلاغ باتهامات مزيفة".