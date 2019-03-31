video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 09:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

زوجة تطلب الخلع بعد رفض زوجها قضاء العطلة الأسبوعية بمنزل أسرتها

الأحد، 31 مارس 2019 08:20 ص
زوجة تطلب الخلع بعد رفض زوجها قضاء العطلة الأسبوعية بمنزل أسرتها محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

وقف الزوج "مصطفى.م.ك" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، يدفع اتهامات زوجته الباطلة فى دعوى الخلع المقامة ضده، ليؤكد "زوجتى فقدت رشدها ولم تكتفى بإقامة دعوى قضائية، بل تعدت على بالضرب وقامت بالذهاب لقسم الشرطة لتحرر ضدى محضر كيدى وذلك لعقابى على رفضى الذهاب بالعطلة الأسبوعية لمنزل والداتها وتفضيلى قضاء اليوم بالمنزل.

وأضاف الزوج "زوجتى مدلعة تقضى يومها مع أصدقائها وبمنزل أهلها وتعتمد على طهى والدتها الطعام لأعيش خلال سنة و8 شهور عذاب وجحيم رأيت العجب ولم أتصور أن الزواج منها سيكون تجربة بشعة لتلك الدرجة وذلك عدم مسئوليتها وعدم احترامها لى وأهلى الذين يقيمون معانا بنفس المنزل".

وتابع الزوج "علاقتها بى لتستولى على راتبى لتبديده على الخروجات والفسح برفقة أصدقائها بالعمل وقضاء طوال اليوم فى الحديث هاتفيا ورفضت الحمل وأخذت وسيلة دون علمى وتأكيدها أننى أعانى من مشكلة طبية وذلك حتى لا يتدهور شكل جسدها ".

وأضاف "مللت من الحياة برفقتها  فصارحت أهلى برغبتى بالطلاق وهنا ثارت واتهمتنى بالتسبب بفضحها  فحاولت أصبر والتحمل ولكنها كانت تزيد فى جنونها ولاحقتنى بالدعاوى القضائية وعنفتنى وأهلها وتعدوا على بالضرب المبرح وحرروا بلاغ باتهامات مزيفة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوجة تطلب الخلع: "زوجى حرمنى من حقى الشرعى بسبب زيادة وزنى"

زوجة تطالب بالطلاق للضرر بسبب إدمان زوجها تصوير صديقاته فى أوضاع مخلة

محكمه الاسره

دعوى خلع

خلافات زوجيه

كيد الحموات

جنون الزوجات

زوج عنيف

مطلقات




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة