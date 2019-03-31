رسالة من سلفاكير إلى البشير حول العلاقات الثنائية بين جوبا والخرطوم

الخرطوم أ ش أ

تسلم الرئيس السودانى، عمر البشير، اليوم الأحد، رسالة من رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وبالأوضاع السودانية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس البشير بمستشار الرئيس سلفاكير للشئون الأمنية، توت قلواك، اليوم ببيت الضيافة الرئاسى بالخرطوم، بحضور مبعوث الرئيس السودانى لسلام جنوب السودان، السفير جمال الشيخ.

وقال قواك - فى تصريح صحفى عقب اللقاء - "إنه فى إطار التشاور بين رئيسى البلدين نقلت رسالة شفهية من الرئيس سلفاكير للرئيس البشير تتعلق بترتيب الأوضاع فى السودان ووقوف دولة جنوب السودان حكومة وشعبا ضد التدخلات الخارجية بالسودان".

وأضاف " قدمت للرئيس البشير شرحا مفصلا حول الترتيبات التى تمت فى ملف السلام واستتباب الأوضاع الأمنية بالجنوب"، مشيرا إلى انعقاد قمة بين الرئيسين البشير وسلفاكير فى جوبا تحدد لاحقا لتقييم تلك الاتفاقية.

وقال إن الرئيس البشير أكد فتح جميع الممرات بين البلدين، وستكون البداية استئناف حركة النقل النهرى من كوستى إلى جوبا، مؤكدا ثقة قيادتى البلدين فى تطوير العلاقات الثنائية بينهما.