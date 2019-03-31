رئيس جامعة القاهرة يهدى محافظ الجيزة درع الجامعة فى احتفالات العيد القومى

أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، درع الجامعة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال تقديمه التهنئة بالعيد القومى المئوى للمحافظة، بمقر ديوان المحافظة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على التعاون الكبير بين الجامعة ومحافظة الجيزة فى مختلف المجالات، لتحقيق التواصل الدائم وخدمة أهداف التنمية فى المحافظة، خاصة وأن جامعة القاهرة تقع على ارض محافظة الجيزة.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الدور الكبير الذى تقدمه جامعة القاهرة لخدمة أهداف التنمية فى محافظة الجيزة فى مختلف المجالات، وخدمة المشروعات التى تعمل عليها المحافظة، بجانب دور الجامعة الكبير فى خدمة العملية التعليمية بمحافظة الجيزة.