video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 07:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس اتحاد الصناعات: الدعم المادى للصادرات لا يؤتى ثماره ويجب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى

الأحد، 31 مارس 2019 05:52 م
رئيس اتحاد الصناعات: الدعم المادى للصادرات لا يؤتى ثماره ويجب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى المهندس محمد السويدى - رئيس اتحاد الصناعات المصرية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن الدعم المادى للصادرات لا يؤتي بثماره المطلوبة في زيادة الصادرات، لذا يجب توجيهه لدعم الخدمات وتطوير الصناعة.
 
 
وأشار خلال اجتماع ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن برنامج دعم الصادرات، إلى أن الاتحاد طالب كثيرا بضرورة زيادة مخصصات صندوق ضمان مخاطر الصادرات وذلك من أجل تشجيع المصدرين المصريين في التواجد بالسوق الأفريقى خاصة وأن المنافسين يحصولون على دعم كبير وكذلك يتم ضمان الصادرات بنسبة 70% من قيمة المنتجات.
 
 
وذكر السويدى أن الدعم الحقيقى لابد أن يكون لفتح أسواق جديدة وتطوير الصناعة من الحصول على شهادات الجودة و التدريب وتأهيل العمالة واستقدام خبراء لتطوير المصانع، ودعم سلسلة القيم المضافة، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتطوير معامل الاختبار ودعمها بأجهزة حديثة.
 
 
وعلى جانب آخر ذكر، أن بعض قطاعات الدولة والجهات الحكومية لا تفعل القوانين بحذافيرها خاصة قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 الذي يعطي الأولوية للشراكات التى بها قيمة مضافة 40% فى مشروعات الدولة.
 
وأكد أن تطبيق القوانين وتفعيلها على أرض الواقع يشجع القطاعات المختلفة على النمو وزيادة طاقتها الإنتاجية وتطوير الإنتاج.
 
وأشار السويدي إلى أن هناك إشكالية يواجهها القطاع الصناعي ايضا تتمثل في تطبيق المواصفات سواء المصرية أو الدولية، حصة وأنه لا يتم تدقيق تلك المواصفات وعدم دعم الجهات التي تقوم بالتدقيق، فضلا عن استمرار اعتماد شهادات المنشأ في السفارات.
 
 
وأوضح أن كل تلك الأمور تضع أعباء على كاهل المنتجات المصرية، لذا يجب على الدولة تشجيع الصناعات المختلفة على النمو من خلال إذابة العقبات التي تواجهها سواء في استيراد المواد الخام اللازمة مثلما يتم في صناعة المنسوجات الاقتصار استيراد القطن قصير التيلة على 7 دول فقط.
 
 
وأضاف السويدي أن زيادة الصادرات لن تتم إلا في حالة نمو الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية، لذا لابد من دعم الصناعة ومساعدتها في تذليل المعوقات والحصول على شهادات الجودة المطلوبة وكذلك تقليل تكلفة الشحن والنقل.
 
 
ولفت إلى أن الاتحاد قام بإعداد أجندة إصلاحات عاجلة ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء بأهم المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة واهم المقترحات لحلها، بالإضافة إلى أنه يتم بشكل شهري رفع المستجدات حول تلك المشكلات لرئيس الوزراء.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس اتحاد الصناعات يعلن تأييد تعديلات الدستور ويطالب بدورتين لكوتة المرأة

اتحاد الصناعات

دعم الصادرات

برنامج دعم الصادرات

رد الأعباء

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة