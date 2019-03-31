خالد أبو بكر عن انسحاب تميم بالقمة العربية: عندما يتكلم الكبار فلا مكان للصغار

كتب محسن البديوى

علق خالد أبو بكر على انسحاب أمير قطر تميم بن حمد والوفد المرافق له من الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية فى العاصمة التونسية، أثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قائلًا: "يبدو أنه عندما يحضر ويتكلم الكبار فلا مكان للصغار".

وقال "أبو بكر"، خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية كانت رائعة، حيث تطرقت لأعداء الأمة العربية بشكل معلن، خاصة إيران وتركيا وأن لهما أتباع فى المنطقة. ويبدو أن الكلام لم يعجب تميم فاتقمص ومشى".