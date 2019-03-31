حزب العمال: ربما تتعين علينا الدعوة لاقتراع لحجب الثقة عن حكومة ماى

رويترز

قالت إميلى ثورنبيرى، المتحدثة باسم السياسة الخارجية لحزب العمال البريطانى المعارض، اليوم الأحد، إنه ربما يأتى وقت تتعين فيه على الحزب الدعوة لإجراء اقتراع آخر لحجب الثقة عن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماى.

ونجت حكومة ماى من اقتراع لحجب الثقة فى يناير فى اليوم التالى لرفض اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبى للمرة الأولى. ورفض البرلمان البريطانى الاتفاق مرتين بعد ذلك.

وقالت ثورنبيرى لمحطة سكاى نيوز ردا على سؤال عن طرح حزبها لاقتراع آخر لحجب الثقة "سنرى. أعني أن من الواضح فيما يبدو أن الوقت الذى نحتاج فيه للدعوة لتصويت آخر لحجب الثقة قد يأتى".