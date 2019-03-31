جهاز مدينة الشروق يُكرم لاعبا من ذوى القدرات لتفوقه بدورة الألعاب العالمية للأولمبياد

كتب أحمد حسن

كرم المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، اللاعب المصرى كريم المسلمى، أحد سكان مدينة الشروق، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، لتفوقه فى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبى 2019، وذلك فى إطار حرص الحكومة على الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وجهاز المدينة على الاحتفاء بأصحاب الإنجاز من سكان المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم تقديم درع جهاز مدينة الشروق، وهدية تذكارية للبطل كريم المسلمى، وهدية لوالدته تقديرا لجهودها المبذولة فى تربية وتنشئة النموذج المثالى للأسرة والوطن، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز ومعاونيه، كما تم إصدار قرار بتسمية أحد شوارع المدينة باسم البطل كريم المسلمى.

من جانبها توجهت والدة اللاعب المصرى البطل كريم المسلمى، بالشكر والتقدير للمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ونوابه ومعاونيه وجميع الحضور على هذا الحفل الرائع لها ولابن.