توقيع 466 معلماً على العقود المؤقتة وعقد أول لقاء لمناقشة قضايا المرأة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

وقع 446 معلماً من المعلمين الذين اجتازوا الاختبارات الالكترونية، لشغل الوظائف المؤقتة بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور الدكتورة بثينة كشك، كيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

كما استقبلت وكيل وزارة التربية والتعليم عددا من التنفيذيين والشعبيين والمواطنين، وناقشت مقترحا بإطلاق اسم اللواء شكري الجندى، عضو مجلس النواب على مدرسة من مدارس مدينة مسير الجديدة، لجهوده فى تحويلها من قرية إلى مدينة، وتقديم المقترح للدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور سلامة الويشي،المدير العام للتعليم العام،وأشرف صحصاح ،عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية،والمحاسب أحمد جعفر،نائب رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،أنها قررت عقد أول لقاء مع السيدات العاملات بمديرية التربية والتعليم،وبالمدارس وبالإدارات التعليمية بمركز التطوير التكنولوجي،الساعة الثانيةعقب ظهر الغد،لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة ودورها فى التنمية، وغرس الولاء والانتماء في نفوس الأطفال والطلاب.