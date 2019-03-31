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تعزيز الخدمات المرورية فى محيط استاد القاهرة بسبب أعمال تطوير طريق النصر

الأحد، 31 مارس 2019 12:11 ص
تعزيز الخدمات المرورية فى محيط استاد القاهرة بسبب أعمال تطوير طريق النصر المرور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت الإدارة العامة للمرور، من انتشار الخدمات اللازمة لتنظيم الحركة بمحيط استاد القاهرة بالتزامن مع أعمال إصلاحات، وتطوير فى طريق النصر والتى بدأت منذ قليل، وتستمر حتى السادسة صباح اليوم الأحد.

 

ووضع رجال المرور فى محيط الأعمال المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتسيير الحركة بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة الدولى.

 

وتشمل الأعمال كشط ورصف الطريق، استعداداً لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك ضمن خطة تطوير المرحلة الأولى بطريق النصر الممتدة من أمام نادى المقاولون العرب، وحتى تقاطع طريق النصر مع شارع امتداد رمسيس فى اتجاه واحد فقط.

 

وبدأت الأعمال بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً ولمدة 8 أيام، ولن تشهد منطقة الأعمال الغلق الكلى لحركة المرور.


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