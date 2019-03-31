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تصل للمؤبد.. تعرف على عقوبة عصابة الأربعة لسرقة المواطنين بالإكراه بالمعصرة

الأحد، 31 مارس 2019 05:00 ص
تصل للمؤبد.. تعرف على عقوبة عصابة الأربعة لسرقة المواطنين بالإكراه بالمعصرة سرقة - أرشيفية
كتب سليم على
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة المعصرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه يضم 4 أشخاص عبارة عن مُسجل شقى خطر و3 عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة وموظفة- زوجة أحد المتهمين.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون وفقًا لقانون العقوبات:

يقول محمد الحدق المحامى، إن عقوبة السرقة بالإكراه تختلف عن السرقة دون حدوث ضرر جسدى المجنى عليه، لافتًا إلى أن حيازة المتهم سلاح أبيض وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته عنوة عنه يعد واقعة سرقة بالإكراه ويعاقب على قانون العقوبات المادة 314 تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

وأشار الحدق، إلى أنه يحق للقاضى أن يخفف العقوبة كما ورد فى المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضى أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضى أى بدلاً من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضى.


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