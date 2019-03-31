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تجديد حبس متهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية 15 يوما فى الغربية

الأحد، 31 مارس 2019 04:00 م
تجديد حبس متهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية 15 يوما فى الغربية حبس -ارشيفيه
الغربيه محمد طارق
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قررت نيابة زفتي بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار هاشم إبراهيم رئيس النيابة تحديد حبس المتهم في قضية قتل شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب خلافات ماليه 15 يوما على ذمة التحقيق.
 
وترجع أحداث الواقعة بنشوب مشاجرة داخل إحدى مكاتب المحاسبة داخل مدينة زفتي بسبب خلافات مالية، وقام خلالها شاب بالتعدي على ثلاث أشخاص مستخدما سلاح أبيض وقام بقتل أحدهم وإصابة الاثنين الآخرين بإصابات خطيرة.
 
وكان اللواء طارق حسونى مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربيه يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الشباب داخل أحد مكاتب المحاسبة، وقام أحد الشباب بالتعدي عليهم باستخدام سلاح أبيض "سكينة".
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده فريق البحث الجنائي بزفتي والسنطة، وتبين قيام المدعو "على ق" بالتعدي على "رضا ز" بالسب والقذف، واشتدت بينهم الخلافات وقام الطرف الأول بطعن الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض عدة طعنات بالصدر والرقبة، ثم قام بالتعدي على شخصين آخرين عندما قاموا بمنعه وإصابتهم بجروح قطعية.
 
وتم إعداد عدة أكمنة وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات ماليه بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيق.
 
 
 

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