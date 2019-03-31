انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وغيوم ورياح متوسطة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اليوم، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، بالإضافة إلى انتشار رياح متوسطة وغيوم وسحب متقطعة على كافة المراكز والقرى، مع وجود بعض الأتربة الخفيفة بالأماكن المفتوحة والطرق السريعة.

من جانبها وتحسبا لسوء الأحوال الجوية قامت محافظة سوهاج، برفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبا لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وذلك فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وتم تكليف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتوفير كميات من المواد التموينية والبطاطين.

من جانبها، دفعت إدارة المرور بسوهاج، بإشراف اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، و برئاسة العميد مصطفى إبراهيم مدير المرور، بعدد من الحملات على كافة الطرق الزراعية والصحراوية، ونشر عدد من الرادارات لمراقبة حركة سير السيارات، وعدم تجاوزهم السرعات المقررة فى مثل تلك الأحوال الجوية السيئة.