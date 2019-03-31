انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة رغم سوء الأحوال الجوية

كتبت ـ رحاب نبيل

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، حالة من الانتظام في حركة الملاحة الجوية وإقلاع وهبوط الطائرات وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل علي الرغم من سوء الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن جميع الرحلات أقلعت وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، ولا يوجد تأخر في إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أي تحويلات الي مطارات أخري بديلة، سواء من مطار القاهرة إلي المطارات الأخري أو العكس.

وأشارت المصادر، إلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس وحركة الملاحة وإقلاع وهبوط الطائرات في مطار القاهرة والمطارات الإقليمية.