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الصحة: الانتهاء من فحص 46.1 مليون مواطن بحملة "100 مليون صحة" منذ انطلاقها

الأحد، 31 مارس 2019 11:27 ص
الصحة: الانتهاء من فحص 46.1 مليون مواطن بحملة "100 مليون صحة" منذ انطلاقها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 15 مليون و224 الف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى مساء أمس السبت.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ27 محافظة وصل إلى 46 مليون و 183 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة مازالت تشهد منذ انطلاقها فى الأول مارس إقبالاً كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 134% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا، بتردد 3 مليون و 247 الاف و119 مواطن بنسبة تحقيق 155 % من المستهدف اليومى، تليها محافظة الشرقية بتردد 3 مليون و 219 ألف مواطن، بنسبة تحقيق تخطت ال 154% من المستهدف اليومى، ثم محافظة الجيزة 3 مليون و251 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 2 مليون و 145 الف مواطن، ثم المنيا مليون و 971 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد مليون و 241 ألف و 367 مواطنًا، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 149 ألفًا و 817 مواطنًا.

يذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335 والموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg والذى يتضمن مراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.

 


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فيرس سى

المحافظات

100 مليون صحة




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