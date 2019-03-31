السجن المشدد 7سنوات لـ5 متهمين قتلوا عمتهم لشكهم فى سلوكها بالبدرشين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بقتل عمتهم بالبدرشين.

وأوضح أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 7081 لسنة 2018 جنايات البدرشين، أن المتهمين "راشد . ع" و"خالد . م" و"محمد . ع" و" صابر . س" و"هاني . م"، ذهبوا إلى مكان تواجد عمتهم وانقضوا عليها وشلوا حركتها وطوقوا يديها بحبل جاذبين طرفيه قاصدين إنهاء حياتها حتي لفظت أنفاسها الأخيرة، بسبب شكهم فى سلوك المجنى عليها.