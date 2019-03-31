الزراعة: بدء الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل من الواحات

قال الدكتور محمد كمال عباس، رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إن الحملة التى أعلن عنها الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الخميس الماضى سوف تبدأ عملها خلال شهر إبريل من الواحات البحرية بتنفيذ 42 دورة تدريبية للمزارعين والمهندسين الزراعيين فى الحقل و يتم تدريبهم على أعمال المكافحة بطريقة صحيحة كذلك العمليات الوقائية والبستانية.

وأضاف كمال فى بيان اليوم، أن هذه الدورات سوف تجرى فى كل قرى الواحات وكما يتم عمل عدد من الحقول الإرشادية مساحة كل حقل 2 فدان وسوف يجرى بها العمليات الوقائية وعمليات المكافحة والعمليات البستانية، يتم تقدير متبقيات المبيدات فى الثمار فى الحقول الإرشادية بعد تطبيق برامج المكافحة للتأكد من أن متبقيات المبيدات أقل من الحدود المسموح بها حفاظًا على صحة المواطن المصرى ومستوى التصدير للخارج.

وقالت الدكتورة جيهان المنوفى، رئيس قطاع الإرشاد، إنه يتم حاليا تجهيز نشرات ارشادية عن سوسة النخيل لتوزيعها خلال التدريب كذلك يتم الاعداد لعمل دورة تدريبية لشباب الخريجين عن مكافحة متكاملة للآفات والعمليات البستانية للنخيل.

وأضافت رئيس الارشاد الزراعة، أنه سوف يتم منح المتدربين شهادات تؤهلهم للعمل فى مزارع النخيل وسوف يشارك فى تنفيذ الحملة عدد من المعاهد والمعامل البحثية المعنية بالنخيل والإرشاد وقطاع الارشاد والإدارة المركزية للمكافحة ولجنة مبيدات الافات.