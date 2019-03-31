التنظيم والإدارة: أكثر من مليون موظف مستحق للترقية أول يوليو المقبل

كتبت - أمنية جلال

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة صالح الشيخ، أن عدد الموظفين المستحقين للترقية في أول يوليو المقبل يبلغ أكثر من مليون موظف استوفوا المدد البينية المحددة لترقيتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد الجهاز في بيان اليوم بدعم الرئيس للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهو الدعم الذى من شأنه تحفيزهم لرفع مستوى الخدمات التى يقدمونها للمواطنين، وتحقيق رضا الموظف العام والمواطن، وهو النهج الذى اتخذه الرئيس منذ توليه قيادة البلاد.

وكانت اللجنة المشكلة لدراسة الأجر المكمل قد أعدت مشروع قرار بترقية الموظفين المستحقين وأرفقته بمشروع الموازنة العامة للدولة وأرسلته للجهات المختصة لتضمينه في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019 / 2020.