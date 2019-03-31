"التعليم" تخفف مناهج "الابتدائية والإعدادية" للعام الدراسى الحالى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، عن تخفيف المواد الدراسية من الصفوف الثانى الابتدائى وحتى الثانى الإعدادي خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018/2019، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إنه في ضوء توجيهات الوزير فقد تم عقد اجتماع مع مستشاري المواد الدراسية وتقرر تخفيف المواد الدراسية من الصفوف الثاني الابتدائى وحتى الثاني الإعدادي بما يضمن الحفاظ على تحقيق نواتج التعلم المطلوبة ولا يؤثر بشكل سلبي على مصفوفة المدى والتتابع للمناهج.

وأوضح حجازي، أن مديرو عموم تنمية المواد الدراسية سيقومون بإرسال نشرة بالأجزاء، التي تم تخصيصها للقراءة والاطلاع فقط إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لتوزيعها على المدارس.