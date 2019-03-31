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"التصديرى للصناعات الغذائية" يستهدف زيادة الصادرات لـ3 مليارات دولار فى 2019

الأحد، 31 مارس 2019 04:46 م
"التصديرى للصناعات الغذائية" يستهدف زيادة الصادرات لـ3 مليارات دولار فى 2019 هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية
كتب إسلام سعيد
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كشف هاني برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنحو 6% لتصل إلى 3 مليارات دولار 2019، مقارنة بالعام الماضي والتى بلغت 2.8 مليار دولار تمثل 13% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
 
وأشار في تصريحات له اليوم على هامش الاجتماع الذي نظمته الغرف التجارية مع المجالس التصديرية إلى أن صادرات القطاعات الغذائية حققت زيادة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 9% لتبلغ 520 مليون دولار مقارنة  476 مليون دولار خلال نفس الشهرين من العام الماضي.
 
وأضاف برزي أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للصناعات الغذائية مستحوذة على 8% من إجمالي الصادرات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بما قيمته 54 مليون دولار، لافتا إلى 16% سلعة تمثل 88% من صادرات القطاع إلى السوق السعودي تصدرها صادرات الشيكولاته احتلت المرتبة الأولى من صادرات القطاع للسوق السعودي بقيمه بلغت 8.4 مليون دولار، تلاها "الجبن المطبوخ" بما قيمته 7.8 مليون دولار، تلاها "الجبن الأبيض" بما قيمته 5.9 مليون دولار، واحتلت "المحضرات الغذائية المتنوعة" المرتبة الرابعة من حيث صادرات الصناعات الغذائية تلاها "الألبان ومنتجاتها" بما قيمته 2.4 مليون دولار، ثم "المخاليط العطرية" بنحو 2.4 مليون دولار، ثم "الخضار المجمد" بما قيمته 2.2 مليون دولار.
 
 ووأوضح برزي أن صادرات مصر إلى السوق السعودي من "السكر ومصنعات" خلال الشهرين الماضيين ما قيمته 2.2 مليون دولار، "محضرات أساسها الحبوب" بما قيمته 2.1 مليون دولار، وبلغت صادرات "الفراولة المجمدة" نحو 1.6 مليون دولار.
 
وحول مستحقات الشركات المصدرة للصناعات الغذائية أوضح برزي أن إجمالي المستحقات بلغ 3 مليارات دولار مشيدا باهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي وتحفيزه وحل المشكلات التى تواجه المصدرين.
 
 
 
 

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