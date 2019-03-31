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الاتحاد المصرى للمقاولين: 40 مليار جنيه عوائد متوقعة من تأهيل شركات للعمل بالخارج

الأحد، 31 مارس 2019 12:00 ص
الاتحاد المصرى للمقاولين: 40 مليار جنيه عوائد متوقعة من تأهيل شركات للعمل بالخارج حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن اهتمام الدولة بتمكين قطاع المقاولات المصرية ورفع قدراته على منافسة الكيانات الأجنبية فى مختلف الأسواق يعد مكسبا رئيسيا وفرصة جيدة لزيادة محفظة أعمال الشركات فى الفترة المقبلة، فضلا عن تحقيق عوائد اقتصادية جيدة لقدرة شركات المقاولات على المنافسة بالخارج وجذب مزيد من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن تولى مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقى سيفتح الباب أمام القطاع فى تيسير فرص تواجده بأسواق القارة الإفريقية التى تستحوذ عليها شركات متعددة الجنسيات وهى أقل فى الجودة والكفاءة من الشركات المصرية، مشيرا إلى بدء اتخاذ خطوات جادة نحو دعم ملف تصدير المقاولات بالخارج تمثل فى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لدعم تصدير المقاولات المصرية للخارج والترويج لمواد البناء، متوقعا طفرة جيدة فى التوجه نحو أسواق إفريقيا السنوات المقبلة فى ظل اهتمام الجهات الحكومية المعنية بتذليل كافة العقبات المعرقلة لتواجد المقاولات المصرية بالخارج.

ولفت إلى أن لجنة تقييم شركات المقاولات الداعمة لتصدير المهنة للخارج والتى شكلها الاتحاد، انتهت من اعتماد قائمة بـ45 شركة مقاولات مصرية للعمل بالخارج وتم تقييم هذه الشركات وفقا للمواصفات العالمية، وتقوم اللجنة حاليا بتأهيل قائمة ثانية تضم مجموعة أخرى من شركات المقاولات بعدد 30 شركة يجرى تأهيلها للعمل بالخارج، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحقق هذه الشركات عوائد استثمارية تقارب 30 إلى 40 مليار جنيه عن العمل بالخارج من خلال الدخول فى تنفيذ مشروعات متنوعة خاصة وأن هذه الشركات على مستوى عال من الكفاءة والخبرة فى مجالات متنوعة.

 


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