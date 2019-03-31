الإسكان: قبول 177 ألف مواطن من المتقدمين للإعلان العاشر بالسكن الاجتماعى

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من الفرز والفحص المبدئى للمستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين، الذين قاموا بحجز وحدات سكنية بالإعلان العاشر لمشروع "الإسكان الاجتماعى"، إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق (www.mff.gov.eg)، وذلك لتحديد المنطبق عليهم الشروط، وغير المنطبق عليهم الشروط، وفقا للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان العاشر.

وأضاف وزير الإسكان: أسفرت نتائج الفرز عن وجود 177512 مواطناً انطبقت عليهم الشروط مبدئياً، و40471 مواطناً لم تنطبق عليهم الشروط، بخلاف 930 مواطناً لم يقوموا بسداد مقدم جدية الحجز، حيث بلغ إجمالى عدد الحاجزين بالإعلان العاشر، ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق 218193 مواطناً.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: إنه يمكن للحاجز الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال، الدخول على الرابط الإليكترونى التالى (https://complaints.shmff.gov.eg)، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى، والضغط على زر نتائج الفرز لمعرفة موقفه، أو من خلال قيام الحاجز بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومي إلى رقم (9311) مقابل رسوم الخدمة (3 جنيهات)، مع العلم بأنه سيتم تفعيل هذه الخدمة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2019.

وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع الحاجزين بالإعلان العاشر، ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المُتبعة من جانب المواطنين، سواءً المنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبق عليهم الشروط.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه سيتم فتح باب التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، من 1 : 30 إبريل 2019، كفرصة أخيرة للمواطن لتغيير موقفه حال انطباق الشروط عليه، ولن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، وبخاصة متجاوزى الحدود القصوى والدنيا للدخل والسن (المُعلن عنها سابقاُ)، مع إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المكتملة خلال الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز فى حال عدم استيفاء التوقيعات.

وأضافت أنه ولأول مرة فى تاريخ برنامج الإسكان الاجتماعى، سيتم إتاحة إرسال التظلم إليكترونياً، وليس من خلال أى وسيلة أخرى، بواسطة إدخال الرقم القومي للمواطن على الرابط الإلكترونى (https://complaints.shmff.gov.eg)، وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل، ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها، ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم، أى من 1 : 30 مايو 2019، على أن يقوم المواطنون المقبول تظلمهم بسداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية من 1 : 30 يونيو 2019.

وقالت مى عبدالحميد: يُمكن للمواطنين المُنطبق عليهم الشروط، سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية بداية من أول أبريل 2019 وحتى نهاية يونيو 2019، وفى حالة عدم السداد بعد نهاية يونيو 2019، فسيتم سداد غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5 % من قيمة الدفعة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويتم التعامل بذات القاعدة للدفعات ربع السنوية التالية.

وأكدت أنه سيتم البدء فى إجراءات الاستعلام الميدانى الأول على بيانات السكن وجهة العمل للمواطن الزوج/ الزوجة (إن وجد) للتأكد من صحة المستندات المُقدمة من المواطنين وقت التقديم، بعد الانتهاء من دراسة جميع التظلمات والرد عليها، مع العلم بأنه سيتم تحديد أولويات المشروعات المختلفة بالإعلان بناءً على نتائج الاستعلام بالرفض أو القبول، وسيتم تطبيق الأولوية على عملاء المشروعات التى تزيد بها الطلبات عن الوحدات التى سيتم إنشاؤها والمحددة وفقا لتوافر الأراضى بالمدن المطروحة.​