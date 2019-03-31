الإحصاء: 9.7% انخفاضا بالرقم القياسى للصناعات التحويلية يناير الماضى

كتبت- هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، نشرته الإحصائية حول البيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2019، التى أظهرت أن الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 121.78خلال شهر يناير 2019 (أولى)، مقابل 134.83 خلال شهر ديسمبر 2018 (نهائى) بنسبة انخفاض قدرها 9.7%.

وأوضحت النشرة، أن الرقم القيـاسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية، بلغ 144.36 خلال شهر يناير 2019، مقارنة بشهر ديسمبر 2018، حيث بلغ 137.24، بارتفاع قدره 5.2%، وذلك لاستمرار العمل بدون توقف (لا توجد فترة اجازات) وانخفاض المخزون أدى إلى زيادة الإنتاج لتعويضه.

فبما بلـغ الرقم القياسى لصناعة منتجات المطاط واللدائن 77.06خلال شهر يناير 2019، مقارنة بشهر ديسمبر 2018، حيث بلغ 39.29، بارتفاع قدره 96.1%، وذلك لوجود تعاقدات للتصدير.

وبلغ الرقم القياسى في صناعة المنتجات الغذائية 93.05 خلال شهر يناير 2019، مقارنة بشهر ديسمبر 2018، حيث بلغ 144.49 بنسبة انخفاض قدرها 35.6%، وذلك طبقا لتوافر خامات الإنتاج وعدم توافر السيولة وانخفاض كمية القمح المطحون.

كما أشارت النشرة الإحصائية إلى الرقـم القيـاسـي لصناعة الملابس الجاهزة، والذى بلغ 296.67 خلال شهر يناير 2019، مقارنة بشهر ديسمبر 2018، والذى بلغ خلاله 339.94، بانخفاض قدره 12.7%، وذلك لموسمية الإنتاج وانخفاض تعاقدات التصدير.