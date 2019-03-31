اضبط مخالفة.. القمامة تغرق شوارع وميادين مركز قوص بقنا "صور"

رصدت كاميرا اليوم السابع، لتعرض مركز قوص لانتشار القمامة بعدد من الشوارع والميادين، واستياء المواطنين من مجلس المدينة وعدم اهتمامه بمشكلة رئيسية وهى رفع القمامة بصورة يومية منتظمة.

وقال عبد الرحيم محمد، إن تكاثر القمامة ناتج عن تقاعس عمال النظافة التابعين لمجلس المدينة وعدم مرور سيارات القمامة بصورة منتظمة على مدار اليوم، الأمر الذى شكل عبئا كبيرا للمارة نتيجة غرق الشوارع بالقمامة وتكاثر الذباب والقطط والكلاب الضالة بالشوارع.

وعلق مصطفى عبد الرحمن أن مشكلة القمامة وانتشارها فى مركز قوص، لا نجد لها حلا خاصة فى ظل وجود مجلس مدينة لا يهتم بنظافة المركز ويقوم بالدور المنوط به، الأمر الذى تسبب فى انتشار الزبالة فى الشارع وتتسبب فى تعطل المرور وانتشار الأمراض.