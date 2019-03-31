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استجابة للأهالى.. محافظ مطروح يكرم طبيبة بمستشفى الأطفال لتفانيها فى العمل

الأحد، 31 مارس 2019 07:24 م
استجابة للأهالى.. محافظ مطروح يكرم طبيبة بمستشفى الأطفال لتفانيها فى العمل جانب من التكريم
مطروح – حسن مشالي
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استجاب اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، لمطالب عدد من الأهالى بضرورة تكريم طبيبة بمستشفى الأطفال التخصصي، لتفانيها فى عملها ورعايتها المتميزة للأطفال المرضى الذين يترددون على المستشفى.

واستقبل محافظ مطروح بمكتبه، الدكتورة إيمان جمعة،  الطبيبة بمستشفى الأطفال، تقديرا لجهودها وتفانيها فى تقديم الرعاية للأطفال المرضى وإخلاصها فى عملها، وذلك استجابة مطالب أولياء أمور الأطفال.

وقدم المحافظ الشكر لطبيبة الأطفال، على دورها ولكونها نموذج مشرف تفخر به مطروح، كما أشاد باهتمام جميع الأطباء والعاملين بمستشفى الأطفال ورعايتهم للأطفال المرضى حتى تماثلهم الشفاء، مؤكدا على أهمية الرسالة الإنسانية التى يقوم بها جميع الأطباء والعاملين بمستشفيات مطروح، وتقديمهم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.

وأكد محافظ مطروح، أنه يهتم ويقدر كافة النماذج الايجابية والمشرفة من أبناء المحافظة، فى مختلف المجالات، تحفيزا لهم على تميزهم ولتكون دافعا لهم على مواصلة العمل والتميز، مع استمراره فى تقديم كافة أوجه الدعم، للارتقاء بالقطاع الصحى بالمحافظة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح .

 

 

 


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