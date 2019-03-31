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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الأحد، 31 مارس 2019 09:59 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بورصة الكويت - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها الاتصالات والتأمين والبنوك.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحا عدد 6.380 نقطة ليصل إلى مستوى 5590.18 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحا عدد 7.430 نقطة ليصل إلى مستوى 5965.41 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحا عدد 6.690 نقطة ليصل إلى مستوى 4878.90 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 72 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون دينار كويتى عبر 2610 صفقة.
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.24%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%.
 
وجاء سهم "رماية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 11.97%، تليه مراكز بنسبة 9.67%، ثم كفيك بنسبة 8.25%، فيما تصدر سهم "فيوتشر كيد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.52% ثم وربة كبيتل بنسبة 7.50%، ثم صكوك بنسبة 7.20%.
 
 
 

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