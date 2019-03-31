إجراء أول عملية زرع قرنية بنجاح فى مستشفى بركة السبع بالمنوفية

المنوفية_محمد فتحى

نجح قسم العيون بمستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية،فى زرع قرنية لسيدة،وقد أجرى الجراحة الدكتور إبراهيم ناجى بدوى رئيس قسم جراحة العيون بالمستشفى ، تحت إشراف الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

وتعد هذه هي المرة الأولى لإجراء جراحة زرع قرنية فى مستشفيات محافظة المنوفية.

وأوضح الدكتور عبد الناصر الجمل مدير المستشفى أنه تم تطوير قسم العيون وتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصة والجراحية المتقدمة مما أدى الى تحديث الخدمة الطبية المقدمة للمرض بالمحافظة.