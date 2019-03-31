video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 11:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراء أول عملية زرع قرنية بنجاح فى مستشفى بركة السبع بالمنوفية

الأحد، 31 مارس 2019 10:10 م
إجراء أول عملية زرع قرنية بنجاح فى مستشفى بركة السبع بالمنوفية الفريق الطبى
المنوفية_محمد فتحى
إضافة تعليق

نجح قسم العيون بمستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية،فى زرع قرنية لسيدة،وقد أجرى الجراحة الدكتور إبراهيم ناجى بدوى رئيس قسم جراحة العيون بالمستشفى ، تحت إشراف  الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

وتعد هذه هي المرة الأولى لإجراء جراحة زرع قرنية فى مستشفيات محافظة المنوفية.

وأوضح  الدكتور عبد الناصر الجمل مدير المستشفى أنه تم تطوير قسم العيون وتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية التشخيصة والجراحية المتقدمة مما أدى الى تحديث الخدمة الطبية المقدمة للمرض بالمحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنوفية يكرم 19 أم مثالية من العاملين بالديوان العام

المنوفيه

اخبارالمنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

محافظ المنوفيه

صحه المنوفيه




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة