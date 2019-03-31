أوقاف الأقصر: نستعد لتسكين 35 إماما كأعضاء جدد بمقارئ المديرية خلال أيام

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية تستعد خلال الأيام المقبلة لتسكين 35 إمام من الدعاة كأعضاء جدد للمقارئ بالمديرية، وذلك فى إطار ما توليه وزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة من اهتمام بالغ فى سبيل الاهتمام بحفظه كتاب الله تبارك وتعالى، وتهيئة كافة السبل الكفيلة بنشر العلم النافع لكافة الدعاة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن هؤلاء الدعاة هم الذين تم إعلان أسمائهم عبر الموقع الالكترونى لوزارة الأوقاف المصرية، وهم الذين اشتركوا فى مسابقة المقارئ التى عقدتها الوزارة منذ فترة، وبعض هؤلاء الدعاة هم الذين تم الحاقهم كأعضاء مقارئ بدون اختبار، وذلك نظرا لأنهم من المتفوقين فى دراستهم الجامعية وقد حصلوا على تقديرات تراكمية عالية مثل امتياز مع مرتبه الشرف أو امتياز أو جيد جداً مع مرتبة الشرف أو جيد جداً، وهو ما يمثل إضافة قوية وجريئة لوزارة الأوقاف نظراً لأن مقارئ القرآن الكريم تعد من الأساسيات فى عمل الإمام، حيث إنها تعد نموذج حى فى تواصل الأجيال ووسيلة فعالة فى التعلم الصحيح لأحكام كتاب الله تبارك وتعالى.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن هؤلاء الدعاة هم كل من: (عبدالرحمن عبدالرازق ابو الوفا - عبدالفتاح ابراهيم السيد ابراهيم - عبدالرحيم عبدالرسول خضر - عمرو صلاح عبدالحكم - محمود عبداللطيف النوبى ابوالوفا - احمد حسن عبيد عون الله - ابراهيم عبدالسلام حامد قناوى - حامد على عربى حامد - احمد مصطفى سعد على - محمود فوزى محمود عبد الله - محمود أحمد الشافعى محمد - كامل عبد الراضى محمد على - محمود سعد إبراهيم محمد - احمد جابر موسى - علاء عربى حسنين محمد - الطاهر النوبى الطاهر احمد - وليد حجاج احمد سعيد – محمد عبدالكريم حسن عسران - سيد على محمد احمد - حسن محمود عبدالبارى - أبوالحسن محمد حامد احمد - على حمدى نوبى حفنى - حماده محمد نصر مدنى - محمود بغدادى احمد حسين - مؤمن عبدالحميد محمود سليمان - كمال فخرى بدرى سالمان - محمود فوزى محمود عبدالله - أحمد محمود على سعدالله - حسين عطيتو سيد احمد - خالد على عويضه محمد - أحمد عبد الهادى السيد محمد - على رمضان عبدالحميد ركابى - محمود سعد ابراهيم محمد - رجب محمد رجب محمد - الحسن احمد محمد رمضان).