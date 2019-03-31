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أمير قطر يغادر القمة العربية بتونس بعد توجيه أبو الغيط الشكر للسعودية

الأحد، 31 مارس 2019 02:33 م
أمير قطر يغادر القمة العربية بتونس بعد توجيه أبو الغيط الشكر للسعودية تميم بن حمد
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجلسة الافتتاحية للقمة العربية، بمجرد انتهاء الرئيس التونسى باجي قائد السبسى كلمته، بحسب يورونيوز.

 

وخلال إلقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كلمته، غادر أمير قطر قاعة الاجتماعات، متوجها إلى المطار، بحسب يورونيوز.

 

وفى كلمته شكر أبو الغيط المملكة العربية السعودية، وتناول فيها الميليشيات المسلحة التى تسببت فى خراب دول عربية، وقال إن تدخلات إيران وتركيا في شئون عدد من الدول العربية فاقمت الأزمات فيها وأبعدتها عن الحل.

وكان الرئيس التونسي السبسي قد أكد في كلمته على ضرورة إقامة دولة فلسطينية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


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تميم بن حمد آل ثانى

قطر

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القمة العربية




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