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أبو الغيط: الإدارة الأمريكية تشجع الاحتلال على الاستمرار فى العربدة

الأحد، 31 مارس 2019 01:31 م
أبو الغيط: الإدارة الأمريكية تشجع الاحتلال على الاستمرار فى العربدة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب إبراهيم حسان
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هنأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، على رئاسة بلاده للقمة العربية خلفا للمملكة العربية السعودية الرئيس السابق للقمة، داعيا الله عز وجل لما فيه الخير للأمم والشعوب العربية.

 

وأضاف أبو الغيط، خلال فعاليات القمة العربية الـ30 بتونس، أن الأمن القومى العربى تعرض خلال السنوات الماضية إلى أخطر وأشرس التحديات غير المسبوقة، ولا زالت بعض دولنا تنزف فى سوريا واليمن وليبيا، بسبب انتشار التشكيلات المسلحة خارج سيطرة الدولة.

 

وأوضح أحمد أبو الغيط، أن المنطقة العربية فى وضع دقيق وتعيش على خيط مشدود، لكنها ترفض الانجراف إلى اليأس، متابعا "أزماتنا من صنع أيدينا للأسف، الاستجابة العربية لهذه التهديدات يجب أن تكون موحدة".

 

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الجولان أرض عربية سورية محتلة من إسرائيل، مؤكدا أن الاحتلال جريمة وشرعنته خطيئه، والإعلان الأمريكى حول الجولان مناقض لكل الأعراف الدولية والمنطقة العربية فى وضع دقيق لكنها ترفض الانجراف إلى اليأس، قائلا "الإدارة الأمريكية الأخيرة تشجع الاحتلال على الاستمرار فى العربدة والاجتراء، ونحن نرفض أى هيمنة إسرائيلية على حقوق الفلسطينيين ومكتسباتهم، وحل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الإسرائيلى – الفلسطينى".

 

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على رفض التدخلات الإيرانية والتركية، التى فاقمت من المشاكل بالمنطقة العربية، وأطالت الأزمات فى العالم، قائلا "إيران وتركيا خلقتا أزمات فى المنطقة وأطالتا غيرها، ويجب الاستقواء بالمظلة العربية ضد التدخلات الإقليمية، ومن غير المقبول أن تتدخل قوى إقليمية فى الشأن العربى لدعم فصيل أو آخر لغرض طائفى".


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