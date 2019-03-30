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5 فيديوهات ترصد فرحة حكام دبى بالفوز بالكأس العالمى للخيول

السبت، 30 مارس 2019 08:27 م
5 فيديوهات ترصد فرحة حكام دبى بالفوز بالكأس العالمى للخيول الشيخ حمدان بن راشد مع الخيل الفائز ثندر سنو
كتب هيثم سلامة
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فرحة كبيرة لحكام دولة الإمارات، بعد رفع كأس دبى العالمى للخيول فى دورته الـ 24، والفوز التاريخى لـ "ثندر سنو" للمرة الثانية على التوالي بالسباق الأغلى في العالم.

ونشر المركز الأعلامى لمدينة دبى، "فيديو" للشيخ حمدان بن راشد، ولى عهد دبى، أثناء تقبيله الخيل "ثندر سنو"، وعلق قائلاً:" فرحة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعد فوز "ثندر سنو" باللقب الأغلى في عالم سباقات الخيل".

كما علق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى،  قائلاً: "مبروك فوز  ثندر سنو لجودولفين بكأس دبى العالمي للخيول.. ومبروك فوز الإمارات باجتماع أفضل الخيول.. وأكبر الملاك.. وأسرع وأغلى سباقات العالم على أرضها".

ومن جانبه حرص الشيخ هزاع بن زايد، مستشار الأمن الوطنى فى دولة الإمارات، على تهنئة الشيخ محمد بن راشد بهذا الفوز قائلا: "أجمل التبريكات للشيخ محمد بن راشد بفوز ثندر سنو ببطولة كأس دبي العالمي والفوز يظل حليف من اعتادوا صعود القمم وصنع الفارق كما نبارك النجاح الاستثنائي للبطولة التي تجمع العالم في ميدان واحد هو ميدان المحبة والتسامح".

 

 


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