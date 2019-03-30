5 فيديوهات ترصد فرحة حكام دبى بالفوز بالكأس العالمى للخيول

كتب هيثم سلامة

فرحة كبيرة لحكام دولة الإمارات، بعد رفع كأس دبى العالمى للخيول فى دورته الـ 24، والفوز التاريخى لـ "ثندر سنو" للمرة الثانية على التوالي بالسباق الأغلى في العالم.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرفع #كأس_دبي_العالمي بعد الفوز التاريخي لـ "ثندر سنو" للمرة الثانية على التوالي بالسباق الأغلى في العالم pic.twitter.com/YGzygXEuIz — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٣٠ مارس ٢٠١٩

ونشر المركز الأعلامى لمدينة دبى، "فيديو" للشيخ حمدان بن راشد، ولى عهد دبى، أثناء تقبيله الخيل "ثندر سنو"، وعلق قائلاً:" فرحة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعد فوز "ثندر سنو" باللقب الأغلى في عالم سباقات الخيل".

فرحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعد فوز "جودولفين" بالشوط الثامن "دبي شيما كلاسيك". #كأس_دبي_العالمي#DubaiWorldCup pic.twitter.com/69gAgLHfwJ — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٣٠ مارس ٢٠١٩

كما علق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، قائلاً: "مبروك فوز ثندر سنو لجودولفين بكأس دبى العالمي للخيول.. ومبروك فوز الإمارات باجتماع أفضل الخيول.. وأكبر الملاك.. وأسرع وأغلى سباقات العالم على أرضها".

فرحة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعد فوز "ثندر سنو" باللقب الأغلى في عالم سباقات الخيل. #كأس_دبي_العالمي pic.twitter.com/Vb7jWNY5IK — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٣٠ مارس ٢٠١٩

ومن جانبه حرص الشيخ هزاع بن زايد، مستشار الأمن الوطنى فى دولة الإمارات، على تهنئة الشيخ محمد بن راشد بهذا الفوز قائلا: "أجمل التبريكات للشيخ محمد بن راشد بفوز ثندر سنو ببطولة كأس دبي العالمي والفوز يظل حليف من اعتادوا صعود القمم وصنع الفارق كما نبارك النجاح الاستثنائي للبطولة التي تجمع العالم في ميدان واحد هو ميدان المحبة والتسامح".

فيديو: "ثندر سنو" ممثل "جودولفين" يحقق إنجازا تاريخيا ليصبح أول من يفوز بـ #كأس_دبي_العالمي مرتين. pic.twitter.com/4z7qZ17llp — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٣٠ مارس ٢٠١٩