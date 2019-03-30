video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 09:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير عدل جامبيا: الرئيس السابق سرق 362 مليون دولار على الأقل

السبت، 30 مارس 2019 09:04 ص
وزير عدل جامبيا: الرئيس السابق سرق 362 مليون دولار على الأقل رئيس جامبيا
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير العدل في جامبيا يوم الجمعة إن الرئيس السابق يحيي جامع سرق بشكل شخصي 362 مليون دولار على الأقل من الدولة خلال فترة حكمه التي استمرت 22 عاما وذلك بعد تحقيق استمر عامين تقريبا.

وفر جامع الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1994 من جامبيا في عام 2017 إلى المنفى في غينيا الاستوائية بعد دخول قوة إقليمية من غرب أفريقيا إلى العاصمة بانجول لإجباره على الإقرار بهزيمته الانتخابية أمام الرئيس أداما بارو.

وفي حديثه للصحفيين، عرض وزير العدل أبو بكر تامبادو ملخصا لتقرير قدمته يوم الجمعة لجنة التحقيق. واستند هذا التقرير إلى مقابلات مع 253 شاهدا.

وقال تامبادو "هذا مبلغ مذهل كان يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الناس العاديين في هذا البلد".

ولم يعلق جامع على الاتهامات، لكن أنصاره في جامبيا رفضوا التحقيق معه باعتباره "حملة اضطهاد".

وتعتقد السلطات الجديدة أنه أخذ معه العديد من سياراته وكنوزه الثمينة بعد فترة حكم اتسمت بعمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب واختفاء قسري وكذلك اختلاس أصول الدولة.

 

 

 

جامبيا ، وزير عدل جامبيا ن رئيس جامبيا ،العالم


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامبيا تخطف تعادلا قاتلا من الجزائر فى آخر جولة بتصفيات أفريقيا.. فيديو

الرئيس السيسي يستقبل رئيس جامبيا لبحث التطورات الإقليمية

جامبيا

وزير عدل جامبيا

رئيس جامبيا

العالم




لا تفوتك
"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

"الصحة" تعلن بدء الكشف عن مدمنى ومتعاطى المخدرات بين موظفى الوزارة قريبا

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

على معلول VS حمدى النقاز.. "صراع تونسي على جبهة القمة"

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

قيادى إخوانى سابق يكشف: الجماعة قمعتنا كثيرا.. وفرضوا علينا تأييد الحزب الوطنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

شاهد.. أول فيديوهات للنجم محمد رمضان فى حفله الفنى

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

التعليم: غدا انطلاق امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة