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وزيرة التخطيط: فخورة بمسيرة وكفاح ونضال المرأة المصرية

السبت، 30 مارس 2019 12:02 م
وزيرة التخطيط: فخورة بمسيرة وكفاح ونضال المرأة المصرية وزيرة التخطيط
كتب محمد الجالى - إبراهيم حسان - محسن البديوى
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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فخرها الشديد بمسيرة وكفاح ونضال المرأة المصرية، مضيفة: "المرأة اليوم تحظى بدعم سياسى غير مسبوق وحرص دائم على تكريمها لاستكمال رحلة العطاء العظيمة".

وقالت خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى،  يوجد بمصر رؤية واضحة من خلال محاور بناء الإنسان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تتوافق مع اجندة إفريقيا 2063، مضيفة: "نحتفل هذا الشهر بذكرى مرور 100 عام على ثورة 1919، والتى شهدت حركة تحرر واسعة للمراة المصرية".

 

وذكرت أنه يوجد إطار مؤسسى لتمكين المرأة ودعم سياسى غير مسبوق، كما ننتقل إلى واقع حقيقى وأرقام وإحصائيات، وصورة المرأة المصرية تنعكس فى 3 محاور وهى، التمكين المعرفى والاقتصادى ووضع المرأة فى صنع اتخاذ القرار، مؤكدة أن بناء المرأة يبدأ من عقلها، والتمكين المعرفى أهم أنواع التمكين، مشيرة لوصول نسبة الإناث بين طلاب الجامعات لـ 57%، ونسبة الإناث بين اعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية 50%.

 

 


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المراه المصريه

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قاعه المناره

الاحتفال بيوم المراه المصريه

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