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هبوط اضطرارى لطائرة إيطالية بمطار القاهرة بدلا من شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

السبت، 30 مارس 2019 09:32 م
هبوط اضطرارى لطائرة إيطالية بمطار القاهرة بدلا من شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية هبوط اضطرارى - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيطالية إلى الهبوط اضطرارياً بمطار القاهرة الدولى بدلا من مطار شرم الشيخ الدولى، بسبب سوء الأحوال الجوية هناك.

 

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد رحلة الخطوط الجوية الإيطالية رقم 815 القادمة من ميلان، يطلب فيها السماح له بالهبوط فى المطار بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطار شرم الشيخ الدولى.

 

وأضافت المصادر أنه تم السماح للطائرة بالهبوط فى المطار، وإنزال الركاب بصالة الترانزيت تمهيدا لعودة إقلاع الطائرة مرة أخرى إلى مطار شرم الشيخ الدولى، أو نقلهم عبر الحافلات إلى مدينة شرم الشيخ.

 

فيما يشهد مطار القاهرة الدولى حالة من الانتظام فى حركة الملاحة الجوية وإقلاع وهبوط الطائرات وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل دون وجود أى تأخيرات، على الرغم من سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار وارتفاع حدة الرياح.


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