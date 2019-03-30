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ننشر الجدول الزمنى لأعمال القمة العربية الثلاثون فى تونس غدا

السبت، 30 مارس 2019 05:27 م
ننشر الجدول الزمنى لأعمال القمة العربية الثلاثون فى تونس غدا أحمد أبو الغيط
رسالة تونس مصطفى عنبر
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مصطفى-عنبر
 
تنطلق غدا الأحد، الأحد 31 مارس، أعمال القمة العربية العادية فى تونس فى دورتها الثلاثون.
 
 
يبدأ أعمال القمة بجلسة افتتاحية علنية يحضرها ممثلى وسائل الإعلام، يتم خلتلها تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم. ثم يليها كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة السابقة 29.
 
 
بعد ذلك يتم تسليم رئاسة القمة من المملكة العربية السعودية، إلى الجمهورية التونسية. ثم كلمة رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، رئيس الدورة العادية الثلاثون للقمة العربية. ثم كلمة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.
 
 
وفى تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت تونس أى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، تبدأ جلسة العمل الأولى متضمنة إلقاء القادة العرب لكلماتهم إلى القمة. ثم اعتماد مشروع جدول أعمال القمة ومناقشته. قم اعتماد مشاريع القرارات. قم اعتماد مشروع إعلان تونس.
 
 
وفى الساعة الثانية عصرا بتوقيت تونس(الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة) تبدأ الجلسة الختامية وتكون مفتوحة لوسائل الإعلام. وتتضمن قراءة إعلان تونس. قم الإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة. ثم كلمة رئاسة القمة العربية العادية القادمة (31). ثم الكلمة الختامية لرئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، رئيس القمة العربية العادية الثلاثين.
 
وفى الساعة الثالثة والنصف عصرا(الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة)، تبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي ويحضره 
 

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