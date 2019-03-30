video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 30 مارس 2019 03:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نقابة السكة الحديد تحذر العاملين من تعاطى المخدرات وتهددهم بالإحالة للنيابة

السبت، 30 مارس 2019 02:00 ص
نقابة السكة الحديد تحذر العاملين من تعاطى المخدرات وتهددهم بالإحالة للنيابة تحليل المخدرات - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

حذرت النقابة العاملة للعاملين بالسكة الحديد، العاملين من تعاطى المخدرات بجميع أنواعها، حرصًا على صحة وسلامة العاملين ومستقبلهم الوظيفى، مطالبة جميع العاملين بالتواجد اليومى فى مواقع العمل والالتزام بالتعليمات والانضباط واتباع التعليمات التى تصدرها هيئة السكة الحديد فى سير العمل وحركة القطارات فى مواعيدها المقررة.

 

وطالب النقابة العامة فى منشور لها العاملين باتباع نظم الأمن والسلامة والصحة المهنية والتعامل مع الجمهور بأسلوب حضارى وراقى وتقديم كل وسائل المساعدة لجمهور الركاب والمحافظة على ممتلكات الهيئة، محذرة من تعاطى المخدرت، لافتة إلى أنه صدرت تعليمات إدارية بإيقاف العاملين الذين يثبت تعاطيهم المواد المخدرة وكذلك الممتنعون عن إجراءات التحاليل الطبية واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

وكلفت النقابة العامة رؤساء وأعضاء اللجان النقابية فى كافة مواقع العمل بالتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات على صحة العاملين وكذلك على مستقبلهم الوظيفى، مع الالتزام والانضباط فى مواقع العمل واتباع إجراءات السلامة والأمان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عزيزى الموظف وانت داخل على تحليل المخدرات خلى بالك.. 7 أنواع من الأدوية قد تعطيك نتائج إيجابية كاذبة.. منها مضادات الهيستامين والاكتئاب وبعض المضادات الحيوية .. وكيف تواجه المؤسسات طرق تستخدم لغش عينات البول؟

اعرف إجراءات تحليل المخدرات لعاملى السكة الحديد والعقوبات × 12 معلومة

السكة الحديد

تعاطى المخدرات

تحليل المخدرات

وزارة النقل

هيئة السكة الحديد




لا تفوتك
الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة