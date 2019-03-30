نقابة السكة الحديد تحذر العاملين من تعاطى المخدرات وتهددهم بالإحالة للنيابة

حذرت النقابة العاملة للعاملين بالسكة الحديد، العاملين من تعاطى المخدرات بجميع أنواعها، حرصًا على صحة وسلامة العاملين ومستقبلهم الوظيفى، مطالبة جميع العاملين بالتواجد اليومى فى مواقع العمل والالتزام بالتعليمات والانضباط واتباع التعليمات التى تصدرها هيئة السكة الحديد فى سير العمل وحركة القطارات فى مواعيدها المقررة.

وطالب النقابة العامة فى منشور لها العاملين باتباع نظم الأمن والسلامة والصحة المهنية والتعامل مع الجمهور بأسلوب حضارى وراقى وتقديم كل وسائل المساعدة لجمهور الركاب والمحافظة على ممتلكات الهيئة، محذرة من تعاطى المخدرت، لافتة إلى أنه صدرت تعليمات إدارية بإيقاف العاملين الذين يثبت تعاطيهم المواد المخدرة وكذلك الممتنعون عن إجراءات التحاليل الطبية واتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكلفت النقابة العامة رؤساء وأعضاء اللجان النقابية فى كافة مواقع العمل بالتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات على صحة العاملين وكذلك على مستقبلهم الوظيفى، مع الالتزام والانضباط فى مواقع العمل واتباع إجراءات السلامة والأمان.